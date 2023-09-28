Стало известно, когда Томенко проведет первые назначения в правительстве

Опубликована новая схема правительства Алтайского края Фото: Анна Меньшикова

После вступления Виктора Томенко в должность все вице-премьеры, министры, начальники управлений и департаментов и их замы получили приставку “и.о”.

Избранный на новый срок губернатор Алтайского края проведет первые назначения уже на следующей неделе. Об этом сообщает ИА “Атмосфера” со ссылкой на источник, близкий к правительству региона.

Предполагается, что это будет поэтапный процесс и первые назначения начнутся с тех, кого не нужно согласовывать с федеральными министерствам и ведомствами и АКЗС.

Таким образом, в первую очередь глава региона может назначить нескольких вице-премьеров (кроме тех, которые одновременно являются министрами финансов и экономики), министров культуры, строительства и ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, соцзащиты, начальников управлений, а также начальников департаментов администрации губернатора и правительства.

В соответствии с законом “Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации” федеральные министерства согласовывают назначение руководителей ряда региональных органов исполнительной власти. В правительствах и администрациях разных регионов это могут быть министерства, управления, департаменты и т.д. Что касается Алтайского края, то речь идет о следующих должностях:

министр образования и науки (в настоящее время Светлана Говорухина) согласовывается с Министерством просвещения РФ;

министр здравоохранения (в настоящее время Дмитрий Попов) согласовывается с Министерством здравоохранения РФ;

министр финансов (в настоящее время Данил Ситников) согласовывается с Министерством финансов РФ и Законодательным Собранием Алтайского края;

руководитель инспекции строительного и жилищного надзора (в настоящее время Олег Веремеинко) согласовывается с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;

начальник управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (должность вакантна) согласовывается с Федеральной антимонопольной службой России;

Также Министерство природных ресурсов и экологии РФ согласовывает назначение министра природных ресурсов и экологии Алтайского края (в настоящее время Андрей Стрелковский).

Кроме того, ряд руководителей назначается по согласованию с федеральными органами исполнительной власти исходя из соглашений, заключенных между ними и правительством Алтайского края. Это министр спорта и министр промышленности и энергетики (в настоящее время Максим Рябцев и Вячеслав Химочка).

Назначение министра экономического развития региона (в настоящее время Анатолий Нагорнов) согласовывается с краевым Законодательным Собранием.

Ранее инсайдеры назвали кандидатов на медиаместа в обновленном правительстве Томенко. Так, место замруководителя управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края может занять медиаменеджер Андрей Никитин.

Что касается должности “политического” вице-губернатора, курирующего, в том числе, информационную политику, то на ней, по информации инсайдеров, скорее всего, останется Денис Губин.

Также сообщалось, что Томенко может назначить новым министром спорта Алтайского края Ивана Нифонтова.

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