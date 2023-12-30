ЕГЭ Фото: Толк

Основной период сдачи Единого государственного экзамена начнется 23 мая: школьники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии

В Рособрнадзоре заявили, что основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября, сообщает ТАСС.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

ЕГЭ по обществознанию запланировали на 4 июня, по истории и физике — на 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 13 июня. ЕГЭ по информатике проведут 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 17 и 18 июня.

С 20 июня по 1 июля – резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в “зеленую” зону по итогам ЕГЭ в 2023 году.

Взято отсюда