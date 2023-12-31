Стало известно, когда в 2024 году школьники будут сдавать ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии:

– по русскому языку пройдет 28 мая,

– по математике базового и профильного уровней — 31 мая,

– по обществознанию запланировали на 4 июня,

– по истории и физике — на 10 июня,

– по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 13 июня.

– по информатике проведут 7 и 8 июня,

– по иностранным языкам (устная часть) — 17 и 18 июня.

С 20 июня по 1 июля – резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

Взято отсюда.

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