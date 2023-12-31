Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, когда в 2024 году школьники будут сдавать ЕГЭ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, когда в 2024 году школьники будут сдавать ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии:

– по русскому языку пройдет 28 мая,

– по математике базового и профильного уровней — 31 мая,

– по обществознанию запланировали на 4 июня,

– по истории и физике — на 10 июня,

– по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 13 июня.

– по информатике проведут 7 и 8 июня,

– по иностранным языкам (устная часть) — 17 и 18 июня.

С 20 июня по 1 июля – резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости горного алтая лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

31.12.2023

 Новости Алтай

МБУ «Автодорстрой» работает в усиленном режиме 31 декабря

31.12.2023

 Образование

День 675-й. Самое важное к утру 31 декабря

31.12.2023

 Образование

После метели накануне Алтай накрыло снежное одеяло. Но есть нюанс

31.12.2023

 Новости Алтай

Управление юстиции Алтайского края напоминает жителям региона об ответственности за нарушение тишины и покоя

31.12.2023

 Новости Алтай

21 мирный житель погиб в Белгороде после украинского обстрела

31.12.2023

 Новости Алтай

Гороскоп на 2024 год для всех знаков Зодиака 

31.12.2023

 Новости Алтай

Стало известно, когда в 2024 году школьники будут сдавать ЕГЭ

31.12.2023

 Новости Алтай

Афиша. Куда сходить в Барнауле с 31 декабря по 7 января

31.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix