Обь. Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Жителей края в следующие три дня ждет переменчивый ветер и постепенное потепление. 29-го числа ночью прогнозируют всего -10…-15 градусов

В последний день последнего месяц зимы в Алтайском крае потеплеет до 0 градусов и пройдет небольшой снег, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

27 февраля по краю ожидается -16…-21 градус, местами температура составит -27 градусов. По некоторым районам будет небольшой снег, ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Днем температура поднимется до -6…-11 градусов, преимущественно без осадков. Сила и направление ветра не изменятся.

В краевой столице ночью прогнозируют -19…-21 градус и небольшой снег, днем ожидается -7…-9 градусов, ветер также юго-восточный, 3–8 м/с.

28 февраля в ночь температура составит по краю -22…-27 градусов, по западу -16…-21, ожидается преимущественно без осадков. Ветер изменится на юго-западный, 2–7 м/с.

Днем термометры покажут -5…-10, также преимущественно без осадков. Порывы ветра по западу могут достичь 12 м/с.

Взято отсюда