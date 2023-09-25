Стало известно, когда в Алтайский край придет земснаряд за миллиард

Процесс переправки судна "Евгений Плескевич" Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Новый землесос будет работать над очисткой и расширением рек Оби и Бии. Его прибытие ждут до конца сентября этого года, отмечает минтранс Алтайского края

Земснаряд стоимостью более 1 млрд рублей поможет успешному развитию перевозок водным транспортом и обеспечит безопасные габариты судового хода, рассказали “Толку” в министерстве транспорта Алтайского края. Сейчас он преодолевает последние километры до точки прибытия, где его ждут до конца сентября. Куда именно придет дорогой и перспективный землесос и что изменится с его появлением, читайте в нашем материале.