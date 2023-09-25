25.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Заглушка для ЖБО. В Барнауле усилят контроль за незаконными сливами нечистот
Новости Алтай
Минздрав прокомментировал свою позицию в судебном процессе против врача-педиатра
Новости Алтай
Стало известно, когда в Алтайский край придет земснаряд за миллиард
Новости Алтай
Пора рисовать стенгазету? Когда День учителя в 2023 году
Новости Алтай
Такой день. Отключение горячей воды и миллионная выручка ярмарок
Мир
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1069 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Стало известно, когда в Алтайский край придет земснаряд за миллиард

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Процесс переправки судна "Евгений Плескевич" Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Новый землесос будет работать над очисткой и расширением рек Оби и Бии. Его прибытие ждут до конца сентября этого года, отмечает минтранс Алтайского края

Земснаряд стоимостью более 1 млрд рублей поможет успешному развитию перевозок водным транспортом и обеспечит безопасные габариты судового хода, рассказали “Толку” в министерстве транспорта Алтайского края. Сейчас он преодолевает последние километры до точки прибытия, где его ждут до конца сентября. Куда именно придет дорогой и перспективный землесос и что изменится с его появлением, читайте в нашем материале.

Добавить комментарий

Похожие новости