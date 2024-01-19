Стало известно, когда в Алтайском крае снова потеплеет

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Согласно прогнозу синоптиков, через несколько дней в Алтайском крае ожидается небольшое потепление с кратковременными снегопадами

В Алтайском крае мороз начнет ослабевать на следующей неделе, начиная с 22–23 января. Об этом рассказала “Толку” начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Ночные температуры при потеплении составят около -23…-28 градусов, днем будет в районе -9…-15.

“С потеплением в регион придут снегопады, однако они будут кратковременными“, – рассказала синоптик.

В ближайшие дни, согласно прогнозу ЦГМС, будет морозно. Так, ночью 20 и 21 января в темное время суток ожидается -26…-31 градус, днем прогнозируют -13…-18. Ветер слабый, утром возможны туман и изморозь.

Взято отсюда.

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