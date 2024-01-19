реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, когда в Алтайском крае снова потеплеет

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, когда в Алтайском крае снова потеплеет

Фото: Unsplash.com

Согласно прогнозу синоптиков, через несколько дней в Алтайском крае ожидается небольшое потепление с кратковременными снегопадами

В Алтайском крае мороз начнет ослабевать на следующей неделе, начиная с 22–23 января. Об этом рассказала “Толку” начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Ночные температуры при потеплении составят около -23…-28 градусов, днем будет в районе -9…-15.

С потеплением в регион придут снегопады, однако они будут кратковременными“, – рассказала синоптик.

В ближайшие дни, согласно прогнозу ЦГМС, будет морозно. Так, ночью 20 и 21 января в темное время суток ожидается -26…-31 градус, днем прогнозируют -13…-18. Ветер слабый, утром возможны туман и изморозь.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости горного алтая последние свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Осужденный экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

19.01.2024

 Интересное

Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

19.01.2024

 Интересное

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

19.01.2024

 Интересное

В Барнауле и Бийске объявили режим “черного неба”

19.01.2024

 Интересное

Эксперт рассказал, какие изменения вступили в силу в законе о занятости

19.01.2024

 Интересное

Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат

19.01.2024

 Интересное

Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение

19.01.2024

 Интересное

Почти 250 рублей за килограмм. Почему в России так сильно подорожали огурцы?

19.01.2024

 Интересное

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске