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Стало известно, когда в Барнауле начнется ямочный ремонт

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Стало известно, когда в Барнауле начнется ямочный ремонт

Власти Барнаула выразили готовность проведения ямочного ремонта на дорогах. Он стартует в середине марта.

В первую очередь ремонтировать будут наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, создающие опасность для движения. Окончательный список будет сформирован после согласования комиссией.

Исходя из погодных условий, работы будут проводиться по технологии «холодного асфальта». Она позволяет ремонтировать при температуре до -10 градусов.

Горячий асфальт кладут при температуре не ниже +5 градусов.

До наступления сухой теплой весны водителям стоит ездить как можно аккуратнее. Никогда не знаешь, что ждать от выбоины, залитой водой. К примеру, в Барнауле на улице Мамонтова сразу два автомобилиста остались без колес, угодив в такую пробоину.

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Взято отсюда.

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