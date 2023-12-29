Основатель клуба «Инваспорт» Игорь Кузнецов рассказал, что нового в спорткомплексе

В скандальном барнаульском спортзале для людей с инвалидностью наконец закончился ремонт. Об этом говорится на сайте мэрии. Напомним, летом зал на улице Деповской, 18 закрылся после предписания СГК. Согласно документу, подвал, в котором клуб работал с 2000-х годов, не подходит для занятий, тем более лицам с инвалидностью.

Городские власти предлагали Игорю Кузнецову, основателю клуба, распределить спортсменов по обычным фитнес-залам. Но многим такие расходы не по карману. А тренироваться нужно регулярно. Помещение для аренды найти тоже не смогли — чиновники посчитали, что это слишком дорого.

В начале ноября Кузнецов рассказал, что власти города нашли новое место для зала — на улице Профинтерна, 37, неподалеку от площади Октября. Помещение там такое же по площади, как прежнее, на Деповской, — около 400 квадратов.

Каждый месяц в «Инваспорт» приходили примерно 80 человек. Но не всем им было комфортно в старом подвале. Теперь у культуристов есть раздевалки и душевые, оборудованные для людей с инвалидностью. Еще появилась тренерская. Кроме того, помещение разделили на несколько залов — для разных активностей.

Руководитель клуба «Инваспорт» Игорь Кузнецов рассказал корреспонденту NGS22.RU, что спортзал откроется 10 января 2024 года.

— Сейчас начнем потихоньку людей обзванивать, приглашать на занятия. Теперь мы много что здесь сможем делать. Будут и бочче, и шахматы, и детские занятия. Зал получился многофункциональный. Помещение светлое и теплое. Будем работать.

В мэрии отчитались о том, что потратили на спортзал около миллиона рублей и выполнили все работы в срок.

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29.12.2023