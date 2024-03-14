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Стало известно, когда в Барнауле продолжат реконструкцию парка «Изумрудный»

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Стало известно, когда в Барнауле продолжат реконструкцию парка «Изумрудный»

В этом году в барнаульском парке «Изумрудный» продолжатся работы по реконструкции. На завершающий этап из бюджета Алтайского края выделят около 30 миллионов рублей.

В частности, будут проведены работы по сооружению павильона для интеллектуальных игр, строительству физкультурной площадки возле стадиона «Клевченя», размещению информационных стел в конце центральной аллеи, строительству парковки со стороны пр. Сибирского и ограждению парка со стороны ул. Ленской.

В честь многолетней истории парка принято решение установить информационные стелы на центральной аллее. В ней будет отражена основная информация об интересных событиях и местах.

Кроме того, планируется возродить шахматный павильон, который работал в советское время. А еще появится новый спортивный объект, состоящий из нескольких сегментов. В его структуру войдут: площадка для игры в стритбол, многофункциональная площадка с резиновым покрытием. Рядом расположится участок с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

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Взято отсюда.

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