Автобусы НефАЗ, прибывшие в Барнаул Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Власти решают последние вопросы перед запуском на маршруты новых НефАЗов. Барнаульцы должны увидеть 41 новый автобус в конце апреля

В Барнауле уточняют маршруты и занимаются подбором водителей для новых автобусов большой вместимости марки НефАЗ, которые ранее закупили для столицы края, сообщают “Вести Алтай”.

Автобусы планируют выпустить на улицы в ближайшее время – в конце апреля, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов губернатору Виктору Томенко на аппаратном совещании.

По словам министра, 10 единиц уже полностью принято, по 31 автобусу есть небольшие замечания к оборудованию, которое будет использоваться для оплаты. На текущей неделе власти с поставщиком и дилером постараются решить этот вопрос.

Напомним, новые машины планируется запустить по маршрутам №1 и №10. Автобусы вмещают до 100 человек. В салонах установлены удобные сиденья и поручни с подвесными ручками, есть кондиционеры, порты для подзарядки, электронный маршрутоуказатель, речевое оповещение пассажиров.

41 НефАЗ Барнаул получил в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. Алтайский край закупил машины на деньги казначейского кредита. Их стоимость составляет порядка 685 млн рублей.

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