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Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

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Стало известно, когда выйдет новая часть франшизы «Майор Гром»

Премьера состоится 23 мая.

В сиквеле сюжет разворачивается спустя год после событий первого фильма. Игорь Гром стал знаменитостью после победы над суперзлодеем, и в его жизни наступает идиллия. Внезапно в городе появляется таинственный Призрак, который предлагает Грому сыграть в опасную игру.

Режиссёром нового фильма вновь станет Олег Трофим, снявший первый фильм «Майор Гром: Чумной доктор» и приквел «Гром: Трудное детство».

«Мы существенно переработали сюжет, так что все, кто читал оригинальный комикс, будут сильно удивлены — в хорошем смысле этого слова. Это будет идеальный стартовый фильм для всех, кто не знаком с киновселенной майора Грома», — рассказал сценарист и продюсер фильма Артем Габрелянов. Его слова приводит «Кинопоиск» .

А вы смотрели фильмы про Майора Грома?

Взято отсюда.

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