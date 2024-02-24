Стало известно, когда выйдет сериал о Гарри Поттере

Над адаптацией в том числе работает автор книг о юном волшебнике Джоан Роулинг

Книги о Гарри Поттере / Фото: unsplash.com

Сериал “Гарри Поттер” планируют выпустить в 2026 году. Об этом, как пишет The Wrap, заявил гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

По его словам, в общей сложности экранизируют все семь книг о юном волшебнике – по одному сезону на каждую.

Создательница вселенной Джоан Роулинг работает над проектом в качестве исполнительного продюсера.

Ранее мэр Барнаула подарил школьнице на Новый год книги о Гарри Поттере.

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