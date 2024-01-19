Стало известно количество избирателей в Алтайском крае

В Крайизбиркоме посчитали численность граждан с избирательным правом.

Источник фото: Катунь 24

По данным на 1 января 2024 года в Алтайском крае численность избирателей составила 1 756 560 человек. Среди них 529 796 барнаульцев.

В Бийске проживает 155 726 избирателей, в Рубцовске – 93 298, а в Новоалтайске – 59 425.

Среди районов Алтайского края самым многочисленным является Первомайский – здесь избирательным правом обладают 43 150 жителей. В Каменском районе численность избирателей составила 36 163 человека, в Тальменском – 32 796, в Павловском – 32 482 избирателя.

Взято отсюда.

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