Бари Алибасов Фото: кадр из youtube.com

Адвокат Алибасова не стал раскрывать, есть ли в завещании Елена. Однако в зависимости от обстоятельств она сможет добиться наследства в суде

Новая супруга продюсера Бари Алибасова Елена может добиться права на наследство. Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин, сообщают “Страсти”.

Завещание Алибасов с адвокатом составили еще в 2019 году. Тогда продюсер группы “На-На” был женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной и завещал всю недвижимость сыну, а права на песни – членам группы.

Жорин заявил, что не может раскрывать детали завещания и то, есть ли в нем Елена. Однако если жены Алибасова там нет, она через суд может добиться права на наследство.

“В соответствии с законом попытаться оспорить что-либо в суде никому не запрещено. Другое дело, что все зависит от оснований, а не зная оснований сложно прогнозировать перспективу”, – отметил адвокат.

Напомним, 76-летнему Алибасову стало плохо днем 25 февраля. У него началось нарушение речи и дезориентация. Его госпитализировали в Москве и назначили дополнительные исследования. Врачи диагностировали у него прогрессирующую церебральную недостаточность, которая возникла на фоне ранее перенесенного ишемического инсульта.

Взято отсюда