Марина Накруткина Фото: Предоставлено организаторами/ КП на Алтае

Жители Алтайского края смогут посмотреть финал конкурса и поддерживать землячку онлайн, а также в социальных сетях проекта

Жительница Барнаула Марина Накруткина прошла в финал 14-го сезона Международного конкурса красоты “Мисс Офис-2023”, сообщает “КП на Алтае”.

25-летняя девушка работает бухгалтером в компании “ЛокоТех Эксперт”. Она будет представлять свою компанию и весь город в финале и побороться за главный приз – 3 млн рублей, корону и рекламный контракт с тремя брендами.

“Уверена, что достичь успеха может каждый. Главное – услышать зов души и пойти по верному пути”, – считает жительница Барнаула.

Теперь ее и всех участников ждет серьезная подготовка – репетиции творческих номеров, спортивные тренировки, примерки коллекций, фотосессии и прочее.

Финальное шоу состоится 25 ноября в Москве.

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горняк

горняк локтевский