Филипп Киркоров Фото: кадр видео ntv.ru

Дух, обитающий в воде, показал свое лицо. Им оказался 43-летний актер, певец и телеведущий Стас Ярушин. У членов жюри не было ни одной правильной версии

8 марта на НТВ показали праздничный выпус шоу “Маска”. Свое настоящее лицо раскрыл Водяной.

Алексей Воробьёв, который в новом выпуске выступил как пятый член жюри, решил, что под маской может скрываться народный артист РСФСР Владимир Винокур, сообщает телеканал. Тимур Родригез решил, что это Ефим Шифрин, а Регина Тодоренко назвала имя шоумена и актера Михаила Галустяна. Валерия предположила, что в костюме Водяного — Игорь Саруханов. Филипп Киркоров остался верен своей первоначальной версии. Он заявил, что под маской его отец Бедрос Киркоров.

Однако ни одна из версий не была верной. Оказалось, что под маской Водяного скрывался актер Станислав Ярушин.

“Я провел невероятное путешествие вместе с вами. Это было очень здорово. Я скрывался, пытался пародировать других и не пел своим голосом. Извините, члены жюри, иногда я был нетактичен с вами. Но это шоу”, – обратился он к жюри и подчеркнул, что совсем не расстроился своему скорому разоблачению в шоу.

Ранее зрители возмутились появлением Киркорова в шоу “Маска”.

Взято отсюда