реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Стало известно, кто был в костюме Водяного в новом выпуске шоу Маска

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Стало известно, кто был в костюме Водяного в новом выпуске шоу Маска

Филипп Киркоров Фото: кадр видео ntv.ru

Дух, обитающий в воде, показал свое лицо. Им оказался 43-летний актер, певец и телеведущий Стас Ярушин. У членов жюри не было ни одной правильной версии

8 марта на НТВ показали праздничный выпус шоу “Маска”. Свое настоящее лицо раскрыл Водяной.

Алексей Воробьёв, который в новом выпуске выступил как пятый член жюри, решил, что под маской может скрываться народный артист РСФСР Владимир Винокур, сообщает телеканал. Тимур Родригез решил, что это Ефим Шифрин, а Регина Тодоренко назвала имя шоумена и актера Михаила Галустяна. Валерия предположила, что в костюме Водяного — Игорь Саруханов. Филипп Киркоров остался верен своей первоначальной версии. Он заявил, что под маской его отец Бедрос Киркоров.

Однако ни одна из версий не была верной. Оказалось, что под маской Водяного скрывался актер Станислав Ярушин.

“Я провел невероятное путешествие вместе с вами. Это было очень здорово. Я скрывался, пытался пародировать других и не пел своим голосом. Извините, члены жюри, иногда я был нетактичен с вами. Но это шоу”, – обратился он к жюри и подчеркнул, что совсем не расстроился своему скорому разоблачению в шоу.

Ранее зрители возмутились появлением Киркорова в шоу “Маска”.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Эпидемиолог Хэшэн: риск возникновения пандемии «болезни Х» возрастает

Возможность возникновения глобальной пандемии новой неизвестной «болезни Х» возрастает из-за…

Житель Владивостока открыл огонь из окна жилого дома по проезжавшим мимо…

Во Владивостоке неизвестный мужчина устроил стрельбу по машинам прямо из окна жилого…

Эрдоган посетовал на малую помощь исламского мира Палестине и поддержал…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление из-за того, что…

Актриса Пересильд: Айгуль из «Слова пацана» приписывали фотосессию в золотых трусах

Актриса Анна Пересильд призналась на пресс-конференции, что часто слышала много нелепых…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp