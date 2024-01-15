Детский сад в квартале 2032 Фото: Антон Червяков

Завершить работы по созданию детского сада в квартале “2032” подрядчику предстоит до конца 2024 года. При этом стоимость строительства будет весьма внушительной

Подрядчиком, которому предстоит завершить строительство дорогостоящего детского сада в квартале “2032” в Барнауле, стал известный застройщик “Жилищная инициатива”. Информация об этом размещена в системе ЕИС “Закупки”.

Стоимость работ оценили в 440,8 млн рублей. Выполнить работы подрядчику необходимо до 31 декабря 2024 года.

Взято отсюда