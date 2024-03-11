Пенсия. Выплаты Фото: pixabay.com

Среди тех, кто имеет право на досрочную пенсию, есть многодетные матери и работники Крайнего Севера. Для того, чтобы выйти на заслуженный отдых раньше, нужно подать соответствующие документы

В России безработным предпенсионерам назначат досрочную пенсию. Такая мера вступит в силу 12 марта, сообщает “Парламентская газета”.

Как получить досрочную пенсию

Досрочную пенсию могут назначить на два года раньше наступления пенсионного срока по предложению центра занятости. Для этого необходимо одновременное соблюдение нескольких условий:

центр занятости не может трудоустроить человека;

у претендента есть страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

безработный уже набрал необходимое количество баллов для пенсии. В 2024 году это 28,2;

человек уволен из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращением штата работников организации или ИП.

Чтобы получить досрочную пенсию, нужно предоставить в центр занятости сведения о наличии пенсионных баллов в форме бумажного документа с информацией о состоянии его индивидуального лицевого счета. Это может сделать сам центр, запросив сведения в Соцфонде.

Соцфонд обязан выслать запрошенную информацию в центр занятости не позднее пяти рабочих дней. Безработный должен подписать согласие на назначение ему досрочной пенсии и указать информацию о способе доставки пенсии. После этого в течение пяти рабочих дней решается вопрос о назначении выплат или отказе в них.

Кому еще положена досрочная пенсия

Также досрочную пенсию могут получить и другие россияне. Например, те, которые работают в особых и вредных условиях труда, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и многодетные матери.

Досрочная пенсия положена и тем, кто заработал длительный трудовой стаж. Для мужчин это 42 и года, для женщин – 37 лет. Срочная служба в армии и любая другая служба также включается в льготный стаж.

Ранее россиянам напомнили, что те, кому не хватает баллов для пенсии, могут их докупить. При этом приобрести можно не более половины стажа.

Взято отсюда