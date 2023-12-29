Настя Ивлеева Фото: inst/_agentgirl_ *

Многие отечественные звезды не появились на скандальном мероприятии. При этом те, кто на нем все же присутствовал, сейчас подвергаются критике

В Сети опубликован неподтвержденный список звезд, которые были приглашены на “голую” вечеринку блогера Насти Ивлеевой, но так и не пришли на нее. Предварительно, всего на нее пригласили около 450 человек, сообщает KP.ru.

Так, на вечеринке с необычным дресс-кодом не появились рэпер Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Зивет, Moneyken, Инстасамка, Настя Самбурская и Кристина Си. Также среди приглашенных были Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Нюша, Яна Рудковская, Филипп Янковский и другие.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку. Кроме того, ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера.

Гости мероприятия также оказались раскритикованы общественностью. Так, культура отмены коснулась народного артиста России Филиппа Киркорова. Он пропал с постера нового фильма от ТНТ, его сайт заблокировали, а в новогоднюю ночь зритель вряд ли увидит его на экране телевизора.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда