Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Стало известно, кто из звезд отказался приходить на голую вечеринку Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Стало известно, кто из звезд отказался приходить на голую вечеринку Ивлеевой

Настя Ивлеева Фото: inst/_agentgirl_ *

Многие отечественные звезды не появились на скандальном мероприятии. При этом те, кто на нем все же присутствовал, сейчас подвергаются критике

В Сети опубликован неподтвержденный список звезд, которые были приглашены на “голую” вечеринку блогера Насти Ивлеевой, но так и не пришли на нее. Предварительно, всего на нее пригласили около 450 человек, сообщает KP.ru.

Так, на вечеринке с необычным дресс-кодом не появились рэпер Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Зивет, Moneyken, Инстасамка, Настя Самбурская и Кристина Си. Также среди приглашенных были Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Нюша, Яна Рудковская, Филипп Янковский и другие.

Ранее сообщалось, что продюсер Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку. Кроме того, ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера.

Гости мероприятия также оказались раскритикованы общественностью. Так, культура отмены коснулась народного артиста России Филиппа Киркорова. Он пропал с постера нового фильма от ТНТ, его сайт заблокировали, а в новогоднюю ночь зритель вряд ли увидит его на экране телевизора.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix