Самолет. Полет. Фото: pixabay.com

В самолете летела семья Евсюковых из Волгодонска вместе с медиками: женщину в тяжелом состоянии перевозили из Таиланда в Москву

На самолете Falcon, который потерпел крушение в Афганистане 20 января, летела супружеская пара жителей России — Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, узнал Shot.

По данным издания, супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна заболела и ее отвезли в госпиталь в Паттайе. Вдруг у женщины начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца, пишут “Известия”.

Медики поставили диагноз — септический шок. Женщину подключили к ИВЛ и планировали транспортировать в Россию, для чего и заказали самолет. Ее готовы были принять в Боткинской больнице в Москве уже 20 января.

Предприниматель Анатолий Евсюков, муж Анны, владеет в Волгодонске рынками “Машенька”, Авангард” и “Анна”.

UPD: в Росавиации сообщили, что в крушении выжили четыре человека, судьба двоих еще уточняется.

Взято отсюда