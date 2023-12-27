Евгений Пригожин Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Разгрузка Вагнера"

Предположительно, именно в этой усадьбе погибший основатель ЧВК “Вагнер” проводил личную встречу с ранеными военнослужащими

Новым владельцем семейной усадьбы Евгения Пригожина в Геленджике мог стать экс-президент “Трансмашхолдинга” Андрей Бокарев, сообщает “Фонтанка”.

Право аренды на землю, на которой стоит поместье, принадлежит компании “Турстатус”. Ранее ей владел сын миллиардера Павел Пригожин. Теперь же новым хозяином фирмы числится организация “Усадьба “Марьина Роща”. На момент 2 мая 2022 года 40% акций компании принадлежали Андрею Бокареву.

Андрей Бокарев – это бизнесмен, который занимает 47-е место в списке Forbes среди российских миллиардеров. Его доходы оценивают в 2,7 млрд долларов. Он также входил в совет директоров компании “Роснефтегаз”, которая участвует в управлении “Газпромом” и “Роснефтью” от имени государства.

Какие акционеры у “Марьиной Рощи” были на момент покупки “Турстатуса”, неизвестно. При этом есть данные, что в марте 2022 года “Марьина Роща” получила заем на 156 млн рублей от “Трансмашхолдинга”.

Кроме Бокарева, акционерами “Марьиной Рощи” числятся компании “Макрон-СТ” (20%) и “А-проперти инвест” (40%). С первой фирмой связывают имя бывшего первого заместителя гендиректора – главы дирекции вертолетных программ “Оборонпрома” Викторова Григорьева.

“А-проперти инвест” принадлежит сооснователю оператора связи Yota Альберту Авдоляну, который с доходом в 2,2 млрд долларов занимает 56-й номер в российском списке Forbes. Он также контролирует одну из крупнейших в России независимых газодобывающих компаний “ЯТЭК”.

Кроме того, владелец изначальной компании-учредителя “Марьиной Рощи” Денис Краснопольский еще в 2019 году впервые выступал покупателем виноградников под Геленджиком.

Сама же усадьба Пригожиных состоит из 11 домов, двух бассейнов, вертолетной площадки и своего причала. Актив оценили в 150 млн рублей, однако маловероятно, что это цена всего поместья, – скорее всего, такую сумму просили только за права на землю. Предположительно, общая стоимость владений может составлять 3,7 млрд рублей.

Напомним, что миллиардер и основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин погиб в конце августа этого года в авиакатастрофе. Самолет, на котором летел бизнесмен, упал в Тверской области при совершении рейса Москва – Санкт-Петербург.

Взято отсюда