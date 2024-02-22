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Стало известно, кто оказался победителем спортивного конкурса на Толке

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Стало известно, кто оказался победителем спортивного конкурса на Толке

Победа. Победитель Фото: unsplash.com

В ближайшее время в социальных сетях “Толка” и на сайте нашего издания будут объявлены новые конкурсы – следите за новостями

Редакция сетевого издания “Толк” подводит итоги ранее объявленного на нашем сайте конкурса. Победителем стал Артем Чубаров.

Напомним, участникам конкурса было необходимо посмотреть видеоурок по вольной борьбе Центра смешанных единоборств “Топ Тим Сибирь” и ответить на четыре вопроса.

В итоге с помощью рандомайзера был выявлен победитель, которым стал Артем Чубаров. В качестве приза за правильные ответы он получит упаковку изотоника Batterade от БПЗ.

В ближайшее время еще один конкурс будет объявлен в группе “Толка” в соцсети “ВКонтакте”. Следите за нашими новостями!

Взято отсюда

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