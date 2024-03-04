Самарканд. Город. Улица Фото: Unsplash.com
3 марта на телеканале ТНТ показали финал экстремального реалити-шоу “Выжить в Самарканде”. За победу боролись выходцы из “народной” и “звездной” команд
В воскресенье, 3 марта, на ТНТ показали последний выпуск шоу “Выжить в Самарканде” и назвали имя победителя проекта.
Чем закончилось шоу “Выжить в Самарканде” – 2024
До последнего выпуска “Выжить в Самарканде” добрались пятеро участников:
- Александр Лось,
- Митя Фомин,
- Кристина Орлова,
- Юлия Паршута,
- Вики Одинцова.
По очереди выбыли Кристина Орлова, Юлия Паршута, Митя Фомин, рассказывает Sport24. Шанс стать победителями получили выходец из “народной” команды Александр Лось и Вики Одинцова из “команды звезд”.
Кто победил в шоу “Выжить в Самарканде”
Победителем стал Александр Лось. Он получил приз – 10 млн рублей.
Кто такой Александр Лось
Александр Лось – цирковой тренер в ДНР, в городе Енакиево.
Выигранные деньги Александр Лось планирует использовать для ремонта спортивного зала, где проходят занятия эстрадно-циркового коллектива “Арлекин”, отмечает StarHit.
Известно, что состояние спортивного зала, где он ведет занятия, оставляет желать лучшего: в помещении выбиты стекла, а также отсутствует современное оснащение.
Взято отсюда