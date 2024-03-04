Самарканд. Город. Улица Фото: Unsplash.com

3 марта на телеканале ТНТ показали финал экстремального реалити-шоу “Выжить в Самарканде”. За победу боролись выходцы из “народной” и “звездной” команд

В воскресенье, 3 марта, на ТНТ показали последний выпуск шоу “Выжить в Самарканде” и назвали имя победителя проекта.

Чем закончилось шоу “Выжить в Самарканде” – 2024

До последнего выпуска “Выжить в Самарканде” добрались пятеро участников:

Александр Лось,

Митя Фомин,

Кристина Орлова,

Юлия Паршута,

Вики Одинцова.

По очереди выбыли Кристина Орлова, Юлия Паршута, Митя Фомин, рассказывает Sport24. Шанс стать победителями получили выходец из “народной” команды Александр Лось и Вики Одинцова из “команды звезд”.

Кто победил в шоу “Выжить в Самарканде”

Победителем стал Александр Лось. Он получил приз – 10 млн рублей.

Кто такой Александр Лось

Александр Лось – цирковой тренер в ДНР, в городе Енакиево.

Выигранные деньги Александр Лось планирует использовать для ремонта спортивного зала, где проходят занятия эстрадно-циркового коллектива “Арлекин”, отмечает StarHit.

Известно, что состояние спортивного зала, где он ведет занятия, оставляет желать лучшего: в помещении выбиты стекла, а также отсутствует современное оснащение.

Взято отсюда