Стало известно, кто поджег машину депутата Думы Бийска

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге внедорожника

Правоохранители смогли установить личность мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля депутата гордумы. Так, в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к происшествию 37-летнего жителя Смоленского района. Мужчина признался в содеянном, сообщает пресс-служба МУ МВД России “Бийское”.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба МУ МВД России “Бийское”

Напомним, ночью 14 января в дежурную часть отдела полиции «Приобский» поступило сообщение, неизвестные подожгли автомобиль «Toyota Fortuner», который был припаркован у дома на ул. Кутузова в Бийске. Владелец транспорта оценил причиненный ущерб в 3,6 млн руб.

Собственником автомобиля оказался депутат городской Думы Анатолий Чуй, возглавляющий МУП Бийска “Водоканал”.

Фото: пресс-служба МУ МВД России “Бийское”

Судя по фото с место происшествия машина выгорела почти полностью.

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Взято отсюда