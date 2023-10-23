Стало известно, кто построит дорогу по улице Сергея Семенова

Подрядчик должен закончить работы до 1 октября 2024 года

Фото: t.me/barnaul_org

По итогам аукциона определился подрядчик, который построит дорогу на улице Сергея Семенова в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы будет выполнять ООО “Барнаульское ДСУ № 4”. Компании предстоит построить дорогу протяженностью километр между улицами Солнечная Поляна и Попова. Здесь обустроят ливневки, проезжую часть, тротуары, велодорожки, пешеходные переходы и остановки. Также на протяжении всего пути проведут благоустройство и озеленение.

На выполнение работ выделили 250 миллионов рублей. Завершить строительство подрядчик должен до 1 октября 2024 года.

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