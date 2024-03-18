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Стало известно, кто поздравил Владимира Путина с переизбранием

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Стало известно, кто поздравил Владимира Путина с переизбранием

В Кремле ожидают, что Владимир Путин будет получать поздравления от зарубежных коллег еще несколько дней

Президент Владимир Путин с утра провел телефонные разговоры с коллегами из шести стран — Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Все они поздравили господина Путина с победой на президентских выборах, сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Путин побеседовал и принял поздравления от глав дружественных государств:

  • президента Азербайджана Ильхам Алиева,
  • президента Белоруссии Александра Лукашенко,
  • президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева,
  • президента Киргизии Садыра Жапарова,
  • президента Таджикистана Эмомали Рахмона
  • президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В ходе разговоров “затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня”, добавил Кремль.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия добьется еще больших успехов в развитии.

Также направили поздравления в Москву президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Кубы.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро записал видеообращение, где заявил, что переизбрание Владимира Путина является отражением ценностей россиян.

Приветственную телеграмму направил в Москву лидер КНДР Ким Чен Ын..

Кремль ожидает, что побеждающий на выборах президента РФ Владимир Путин будет получать поздравления от зарубежных коллег несколько дней, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

“Ожидаем, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра Путин продолжит принимать по телефону поздравления от своих зарубежных коллег. Также, конечно, многие прислали и письменные поздравления, они уже поступили в адрес президента”, – сказал Песков. 

ЦИК РФ сообщил, что после обработки 99,7% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,31% голосов. Его также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Николай Харитонов (КПРФ) получил 4,3%, Владислав Даванков (“Новые люди”) — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%. Официальные итоги голосования подведут в четверг, 21 марта.

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