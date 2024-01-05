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Стало известно, кто в Алтайском крае стал доверенным лицом Путина

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Всего в список войдут 346 человек со всей страны

Стало известно, кто в Алтайском крае стал доверенным лицом Путина

Фото: kremlin.ru

В список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента от Алтайского края войдут четыре человека, сообщает телеграм-канал “Ленина, 59”.

В частности, в список попали начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова, руководитель алтайского штаба “Российских студенческих отрядов” Маргарита Барсукова, актриса, солистка Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева и руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями “Журавлики” Ирина Яковенко.

Ранее секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина сообщила, что в список доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих выборах войдут 346 человек. Имена некоторых уже известны: это народный артист России, актер Сергей Безруков, певица Полина Гагарина, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), фигурист Евгений Плющенко и другие известные личности. Перечень продолжает формироваться.

Отметим, что главная задача доверенного лица кандидата в президенты – осуществление агитационной деятельности. Доверенных лиц назначает политическая партия, выдвинувшей кандидата в президенты, или же он сам. Все они должны быть зарегистрированы в ЦИК. При этом по закону кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.

Горняк22

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