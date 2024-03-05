Ученики барнаульской школы №13 на улице Анатолия, 193 могут уже в новом учебном году вернуться в отремонтированный корпус образовательного учреждения

В Барнауле определили подрядчика для капитального ремонта первого корпуса школы №13. Работы стартуют уже в апреле этого года. На время ремонта учеников перераспределят в два учебных заведения. Планируется, что новый учебный год они встретят в обновленных стенах родной школы. Что за компания зайдет на объект, и как она оценивает предстоящий фронт работ, читайте в материале “Толка”.

Победа “МИРа”

Взято отсюда