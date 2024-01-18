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Стало известно, кто выиграл миллиард в новогодней лотерее и как его потратит

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У супругов большие планы на выигранные деньги. Так, они хотят отправиться в путешествие, приобрести машину, а также потратить деньги на адресную благотворительность

Семья логопеда и токаря из Тюмени выиграла миллиард рублей в новогоднем тираже “Русского лото”, сообщает пресс-служба “Столото”.

Юрий Семенов увлекается лотереями около трех лет. Он купил тубус с билетами на выигранные ранее 5 тысяч рублей и подарил его супруге Светлане. Один из них и оказался счастливым.

“Когда муж вручил мне тубус по случаю праздника, я отнеслась к подарку без особого энтузиазма. Новый год встретили вдвоем. Загадали под бой курантов желания о благополучии нашей семьи и близких. 1 января включили розыгрыш по телевизору и начали проверять билеты”, – рассказала женщина.

Однако один из билетов оказался счастливым, вопреки скептическому настрою Светланы. Она поделилась, что на выигранные деньги в первую очередь хотела бы купить просторное жилье в Тюмени.

“Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями. По случаю рубиновой свадьбы порадую себя украшением с рубином”, – добавила она.

Светлана уверена, что победа в лотерее облегчит жизнь ее семьи и изменит все к лучшему.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 25-летняя педагог-организатор Оксана Курилкина выиграла миллион рублей в новогодней лотерее. Счастливый билет девушке подарила на Новый год ее мама.

Взято отсюда

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