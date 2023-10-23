23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае
Новости Алтай
Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке
Новости Алтай
Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле
Новости Алтай
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября
Новости Алтай
Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?
Новости Алтай
Пора действовать. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 октября

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2304 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

Стало известно, куда пропала подсветка букв Барнаул в Нагорном парке

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нагорный парк Фото: Барнаул 22

Жители краевой столицы заметили, что буквы “Барнаул” – визитная карточка города – перестали подсвечиваться. Они решили поинтересоваться, почему так произошло

Барнаульцы задались вопросом, почему перестали подсвечивать большие буквы “Барнаул” на въезде в город. Об этом сообщает Barnaul22.

По словам горожан, буквы “потухли” уже около трех недель назад.

В администрации Барнаула объяснили, что прожекторы пришлось демонтировать из-за технической неисправности.

“Сейчас прожекторы находятся на заводе-изготовителе, где специалисты проводят их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонтных работ их вернут обратно и подсветка букв будет восстановлена”, – заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле демонтируют буквы “Барнаул – город орденоносный” с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118. Конструкцию ранее признали аварийной. Ее текущее состояние может создавать угрозу жизни и здоровью, имуществу людей.

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости