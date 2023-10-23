Нагорный парк Фото: Барнаул 22

Жители краевой столицы заметили, что буквы “Барнаул” – визитная карточка города – перестали подсвечиваться. Они решили поинтересоваться, почему так произошло

Барнаульцы задались вопросом, почему перестали подсвечивать большие буквы “Барнаул” на въезде в город. Об этом сообщает Barnaul22.

По словам горожан, буквы “потухли” уже около трех недель назад.

В администрации Барнаула объяснили, что прожекторы пришлось демонтировать из-за технической неисправности.

“Сейчас прожекторы находятся на заводе-изготовителе, где специалисты проводят их ремонт в рамках гарантийных обязательств. После завершения ремонтных работ их вернут обратно и подсветка букв будет восстановлена”, – заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле демонтируют буквы “Барнаул – город орденоносный” с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118. Конструкцию ранее признали аварийной. Ее текущее состояние может создавать угрозу жизни и здоровью, имуществу людей.

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город горняк

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