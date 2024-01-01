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Стало известно новое предсказание Жириновского на 2024 год

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Стало известно новое предсказание Жириновского на 2024 год

Владимир Жириновский Фото: vk.com/zhirinovskyv

В Сети появился очередной прогноз Жириновского, который касается США. При жизни политик сделал важное заявление о выборах в Штатах

Основатель и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский до своей смерти оставил прогноз на 2024 год. Политик заявлял, что в наступившем году выборов в США не будет, сообщает “Главный региональный”.

“Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет”, – объяснял Жириновский.

При этом политик предполагал, что США распадется из-за вспышек межнациональных конфликтов. Этот процесс он сравнивал с завершением существования СССР.

Ранее россияне обсуждали слова Жириновского о войне в Израиле. 22 июля 2019 года он предрек конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого все забудут, что такое Украина.

Взято отсюда

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