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Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

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Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

Астрология. Нумерология Фото: Freepik

Предсказания Ванги остаются актуальными даже спустя почти 30 лет после ее смерти. Слова прорицательницы в очередной раз обсуждают в Сети

Новое предсказание болгарской ясновидящей Ванги на 2024 год появилось в Сети. Слова прорицательницы расшифровал ее кум Сергей Косторной, сообщает “Сиб.фм”.

“Мир катится в тартарары. Рушатся старые устои. Началось это в 2020 году. И Ванга предсказывала, что так оно и будет”, – сказал Косторной.

Согласно предсказанию, с 2020 по 2030 годы мир ждет период нестабильности, а 2024 год ознаменуется началом нового цикла и годом темного лося (согласно славянскому календарю, – прим. ред.).

Ванга предсказала новую инфекцию в наступившем году. Так, она придет с Востока и будет выражаться как грибок. Поэтому, согласно словам ясновидящей, в 2024 году важно следить за своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что в 2023 году сбылись три пророчества, которые называли разные люди. Так, речь о схиархимандрите Зосиме, политике Владимире Жириновском и президенте Украины Владимире Зеленском.

Взято отсюда

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