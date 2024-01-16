Больница. Врач. Детская больница. Фото: ru.freepik.com

Изначально пострадавшего в ДТП ребенка подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но позднее он начал дышать самостоятельно

Восьмилетний мальчик, которого сбил КамАЗ на улице Попова в Барнауле, продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии, сообщает “КП на Алтае” со ссылкой на краевой минздрав.

В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации. Однако врачи отмечают положительную динамику.

Как заверили в ведомстве, пострадавший “получает лечение в полном объеме”.

Напомним, 11 января в 18.51 в Барнауле КамАЗ сбил восьмилетнего мальчика в районе дома на улице Попова, 188/1а. Предварительно, 64-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Попова от Павловского тракта в сторону улицы Взлетной, проехал на красный свет светофора и сбил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы – его госпитализировали.

Позднее в полиции возбудили в отношении водителя уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Взято отсюда