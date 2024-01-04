Больница. Врач. Детская больница. Фото: ru.freepik.com

Судьбой ребенка интересуются неравнодушные люди. Местные жители готовы прийти в больницу, принести все необходимое и даже оплатить услуги няни

Власти Республики Алтай сообщили о состоянии двухлетнего мальчика, которого нашли замерзающим в нетопленом доме без продуктов. Информация опубликована в официальном Telegram-канале региона.

“Ребенок получает лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Он обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Уход за малышом осуществляется. Угрозы жизни в данный момент нет, состоянию здоровья ничего не угрожает”, – рассказали в минздраве республики.

Напомним, молодая мать оставила двоих детей в холодном доме в селе Подгорное Майминского района и уехала праздновать Новый год. Вечером 3 января дедушка нашел замерзшим насмерть четырехмесячного внука, еще одного мальчика двух лет отправили в больницу.

История вызвала большой резонанс, люди предлагают свою помощь.

“Хоть воды, игрушек привезти, памперсы. <…> Есть ли платная услуга няни для ребенка в больнице? Это трагедия и лакмусовая бумажка для нас…”, – пишет одна из пользовательниц соцсетей.

В ответ на это власти спешат успокоить людей, что все необходимое у ребенка есть.

“Малыш в больнице на хорошем питании. Пока ему особо ничего не нужно, кроме лечения. Чужих к малышу нельзя пускать по закону, только персонал медучреждения”, – сообщил министр труда и социального развития Республики Алтай Адар Сумин.

Также отмечается, что желающие помочь одеждой и средствами гигиены мальчику могут приносить их в Управление социальной защиты населения Майминского района.

При этом уточняется, что семья на учете в ведомстве не состояла, ни родственники, ни соседи сигналов не давали.

Напомним, что возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти младшему ребенку по неосторожности. Расследование продолжается.

Взято отсюда