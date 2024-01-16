Стало известно о состоянии матери погибших при пожаре детей в Алтайском крае

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В настоящее время пострадавшая женщина находится в реанимации и получает необходимое лечение. Детей врачам спасти не удалось

Мать двоих детей, которые погибли при пожаре в селе Краснощеково, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает “Амител” со ссылкой на краевой минздрав.

По данным ведомства, женщина получила отравление угарным газом. Сейчас за ее жизнь борются врачи отделения реанимации и интенсивной терапии.

“Дети были доставлены в Краснощековскую ЦРБ, но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, оба мальчика погибли. Их мама в больнице в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь, проведена консультация с краевыми специалистами“, – уточнили в Минздраве.

В социальных сетях сообщали о том, что женщина беременна, однако в медучреждении опровергли эти данные.

Ранее сообщалось , что утром 16 января в райцентре Краснощеково произошел серьезный пожар в деревянном частном жилом доме на улице Рязанской. Когда на место прибыли пожарные, из-под кровли строения шел густой дым. Спасатели обнаружили в доме 19-летнюю женщину и двоих детей. В МЧС пояснили, что пожарные эвакуировали троих пострадавших, вытащили их на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело.

Взято отсюда.

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