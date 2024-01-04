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Стало известно о состоянии мальчика, которого мать оставила замерзать в холодном доме

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Сейчас за ребенком ухаживают врачи

Стало известно о состоянии мальчика, которого мать оставила замерзать в холодном доме

Дом, где замерзли дети / Фото: Следком Республики Алтай

Жизни и здоровью мальчика из села Подгорного Республики Алтай, которого мать на Новый год оставила в неотапливаемом доме, сейчас ничего не угрожает. Ребенок находится в больнице с сильной простудой. Об этом сообщает телеграм-канал “Республика Алтай в Telegram” со ссылкой на республиканский Минздрав.

В ведомстве рассказали, что ребенок получает лечение в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава. Он обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Сейчас за мальчиком ухаживают врачи.

Кроме того, министр  труда и социального развития Республики Алтай Адар Сумин сказал, что малыш в больнице находится на “хорошем питании”, и сейчас ему ничего не нужно.

Одежду и средства гигиены можно принести в Управление социальной защиты населения Майминского района.

“Семья на учете у нас не состояла, ни родственники, ни соседи сигналов не давали”, – отметил он.

Напомним, что 31 декабря 2023 года 21-летняя мать двоих детей уехала в соседний поселок, оставив мальчиков одних в доме без отопления и продуктов. Вечером 3 января близкий родственник детей пришел их навестить и нашел в доме тело четырехмесячного мальчика и еще живого, замерзающего двухлетнего брата.

Смерть новорожденного наступила из-за переохлаждения, а двухлетнего мальчика доставили в одно из отделений республиканской больницы.

Против матери следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неосторожности”).

новости Алтайский

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