Администрация Бийска Фото: "Бийский рабочий"

Очередные кадровые перемены произошли в администрации Бийска. Так, мэрию покидает один из заместителей главы наукограда

Заместитель главы Бийска по организационным вопросам Дмитрий Глухота покинул свой пост, сообщает “Бийский рабочий”.

С чем связано увольнение чиновника, не уточняется. Свои планы на дальнейшую работу он также не раскрывает.

Дмитрий Глухота был назначен заместителем главы Бийска летом 2021 года. Тогда он занимал должность заместителя главы города по общественно-политическим вопросам. До этого он работал в краевом правительстве консультантом отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики. После ухода команды прежнего мэра Александра Студеникина Дмитрий Глухота стал замом по организационным вопросам.

Ранее “Толк” писал, что в медийном блоке правительства Алтайского края произвели назначения. Однако официальной информации об этом пока нет.

Взято отсюда