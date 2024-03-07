Стало известно, откуда в Алтайском крае чаще увольнялись по собственному желанию

В режиме неполного рабочего времени в Алтайском крае в 2023 году работали 52,9 тыс. человек

По данным Алтайкрайстата, в 2023 году на работу в организации региона было принято 127,2 тыс. человек (снижение на 2,0% по сравнению с 2022 г.), а уволено 131,1 тыс. человек (снижение на 2,5%).

Основная причина ухода с работы – увольнение по собственному желанию (80,6% от общей численности выбывших). Самая высокая доля работников, уволенных по собственному желанию, – в сфере оптовой и розничной торговли; ремонте транспортных средств и мотоциклов – 87,2%, самая низкая – в организациях, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 49,7%.

На конец 2023 года в крае насчитывалось 19,2 тысяч вакантных рабочих мест (рост по сравнению с 2022 годом на 25,6%).

По данным ведомства за 2023 год, в Алтайском крае в режиме неполного рабочего времени работали 52,9 тыс. человек – это 12,6% от общей списочной численности работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства).

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