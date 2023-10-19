Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

По всей видимости, в уголовном деле Виталия Манишина действительно присутствует более одного убийства. Заседание краевого суда, посвященное его мере пресечения, состоится 19 октября

Жителя Калманского района Алтайского края Виталия Манишина, который может быть причастен к загадочным убийствам абитуриенток барнаульского политеха, обвиняют в преступлениях, предусмотренных подпунктами “а” и “к” части второй статьи 105 УК РФ, стало известно “Толку”.

Сами подпункты звучат следующим образом. Подпункт “а” – “[убийство] двух и более лиц”, подпункт “к” – “[убийство] с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера”.

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