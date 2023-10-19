19.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Общество
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Политика
“Путин напугал”. В Британии пришли в ярость из-за хода Байдена на Украине
Политика
“Готовьтесь”. В Киеве раскрыли, что скоро начнется на передовой в зоне СВО
Политика
“Смеется над ним”. Американцы оценили обращение Путина к Байдену
Мир
КНДР выразила надежду на расширение связей с Россией после визита Лаврова

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье465 Новости
Новости Алтай2128 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование240 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика452 Новости
Спорт265 Новости
Платим за интересные новости!

Стало известно, по какой статье уголовного кодекса проходит Виталий Манишин

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

По всей видимости, в уголовном деле Виталия Манишина действительно присутствует более одного убийства. Заседание краевого суда, посвященное его мере пресечения, состоится 19 октября

Жителя Калманского района Алтайского края Виталия Манишина, который может быть причастен к загадочным убийствам абитуриенток барнаульского политеха, обвиняют в преступлениях, предусмотренных подпунктами “а” и “к” части второй статьи 105 УК РФ, стало известно “Толку”.

Сами подпункты звучат следующим образом. Подпункт “а” – “[убийство] двух и более лиц”, подпункт “к” – “[убийство] с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера”.

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости