реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Стало известно, почему Сырский и почему сейчас. Секрет назначения главкома ВСУ раскрыт

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Александр Сырский является ярким символом гражданской войны, которая набирает обороты. Стоит напомнить, что Сырский родился в России, учился в Москве, а его родители до сих пор живут во Владимирской области.

Вроде бы судьба предназначала ему быть русским офицером и русским человеком, но он сознательно выбрал противоположную сторону. Таким образом, Сырский является ярким примером гражданской войны между Россией, которая стремится сохранить свою идентичность, и Россией, которая отказывается от своей русскости, своей сущности, и пытается стать частью Запада.

Именно в этом заключается несводимое противоречие между Москвой и Киевом. Сырский, в самом высшем смысле этого слова, является предателем родины – России. Как пишет “Царьград”.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк

горняк22 телеграм
Помните о друзьях. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 22 февраля

Помните о друзьях. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 22 февраля

Близкие помогут вам по-другому взглянуть на привычные вещи Ледяной шар…

Узнать больше
В Москве загорелось посольство Республики Корея

В Москве загорелось посольство Республики Корея

Тушение пожара. Архивное фото Возгорание произошло в посольстве Республики Корея…

Узнать больше
Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерте

Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерте

Выступление группы Distemper. Архивное фото Музыканты ска-панк группы Distemper, комментируя…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp