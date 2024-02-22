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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Александр Сырский является ярким символом гражданской войны, которая набирает обороты. Стоит напомнить, что Сырский родился в России, учился в Москве, а его родители до сих пор живут во Владимирской области.

Вроде бы судьба предназначала ему быть русским офицером и русским человеком, но он сознательно выбрал противоположную сторону. Таким образом, Сырский является ярким примером гражданской войны между Россией, которая стремится сохранить свою идентичность, и Россией, которая отказывается от своей русскости, своей сущности, и пытается стать частью Запада.

Именно в этом заключается несводимое противоречие между Москвой и Киевом. Сырский, в самом высшем смысле этого слова, является предателем родины – России. Как пишет “Царьград”.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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