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Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

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Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

Школьная столовая Фото: Анна Меньшикова

Супы из меню убрали не без оснований, но вернуть блюда возможность есть. Для этого нужно обратиться к администрации школы

Многие родители школьников в Барнауле задались вопросом, почему из меню детей с новой четверти пропали супы. Ситуацию прояснил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль на онлайн-форуме.

Перед тем как исключить супы из меню, среди родителей и учеников проводился опрос, пояснил Муль. 89% опрошенных учащихся и 80% родителей указали суп как нелюбимое блюдо.

“Принято решение заменить супы предложенными родителями другими блюдами (овощные салаты, фрукты, мучные изделия и др.)”, – ответил председатель комитета.

При необходимости супы можно вернуть. Для решения вопроса необходимо обратиться к администрации школы.

Взято отсюда

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