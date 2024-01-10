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Стало известно, почему самолет Москва – Горно-Алтайск вынужденно сел в Барнауле

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Стало известно, почему самолет Москва – Горно-Алтайск вынужденно сел в Барнауле

Самолет Москва – Горно-Алтайск Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Самолет по техническим причинам не смог сесть в пункте назначения. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия

Утром 10 января летевший в Республику Алтай самолет внепланово приземлился в Барнауле, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК в Telegram-канале.

По предварительным данным, рейс Москва – Горно-Алтайск по техническим причинам совершил посадку с выпущенными закрылками в барнаульском аэропорту .

В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по факту авиационного происшествия. По ее результатам в ведомстве примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что летевший в Горно-Алтайск самолет ушел на посадку в Барнаул. Борт почти долетел до пункта назначения, однако покружив над городом, развернулся и полетел в соседний аэропорт.

Взято отсюда

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