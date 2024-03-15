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Стало известно, почему сын Канделаки ушел с Новой фабрики звезд, бросив микрофон

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Стало известно, почему сын Канделаки ушел с Новой фабрики звезд, бросив микрофон

Микрофон Фото: unsplash.com

Сын заместителя гендиректора “Газпром-медиа” Тины Канделаки стал одним из участников перезапуска легендарного проекта, однако громко покинул шоу во втором эпизоде

Участник “Новой Фабрики звезд” Лео Канделаки в эфире заявил, что сможет добиться успеха и без проекта.

“Дорогие ненавистники, пожалуйста, запомните раз и навсегда: вы меня и мою семью делаете сильнее. Вы обречены. Я люблю мою семью. Я знаю, что я вне этого чудесного проекта добьюсь того, чего хочу”, – подчеркнул он.

Свое же место в проекте парень решил отдать Никите Уфимцеву, отчего тот прослезился прямо на сцене. В конце своей речи Лео бросил микрофон, ставя точку на своем участии в шоу.

Не оставила без внимания поступок сына и Тина Канделаки. В своем Telegram-канале она отметила, что гордится им.

“Мои глаза в слезах радости оттого, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по “Фабрике”, – написала журналистка.

Напомним, что Лео Канделаки за свое недолгое участие в проекте дважды оказывался на грани вылета. Сначала Сергей Шнуров спас его, взяв в свою команду двух участников вместо одного, а потом выручили Лео участники шоу, отдав ему свои голоса.

Сын Канделаки мог продолжить участие на проекте, но решил уступить свое место Никите Уфимцеву из Алтайского края. Уроженец села Волчиха также поделился своими впечатлениями от второго концерта.

Взято отсюда

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