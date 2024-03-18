Сирены Фото: barnaul.org
Никаких чрезвычайных происшествий не было – сирена сработала случайно. Производитель оборудования предупреждал, что из-за перепада напряжения или проблем с питанием может быть сбой
Причиной срабатывания сирены ночью 18 марта в Горно-Алтайске стал аппаратный сбой, сообщил “Банкфаксу” начальник учреждения ГОЧС и ЕДДС города Юрий Рыспаев.
Сработала не вся городская система оповещения, а только один из ее объектов. По словам Рыспаева, сирена зазвучала в 3.15, сигнал продолжался примерно 30 секунд. С рабочих мест, как показала проверка, запуска не было.
По предварительной версии, случился некий аппаратный сбой. В 2022 году был аналогичный инцидент. Тогда одна сирена запустилась, потому что блок питания выдал неправильное напряжение. Производитель оборудования информировал, что сбои возможны из-за перепада напряжения или проблем с питанием, отметил Юрий Рыспаев.
Между тем некоторые жители столицы Республики Алтай испугались не на шутку. Одна из горожанок записала раскатывающийся по ночному Горно-Алтайску звук на видео.
Взято отсюда