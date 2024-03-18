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Стало известно, почему в столице Алтая посреди ночи взвыла сирена

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Стало известно, почему в столице Алтая посреди ночи взвыла сирена

Сирены Фото: barnaul.org

Никаких чрезвычайных происшествий не было – сирена сработала случайно. Производитель оборудования предупреждал, что из-за перепада напряжения или проблем с питанием может быть сбой

Причиной срабатывания сирены ночью 18 марта в Горно-Алтайске стал аппаратный сбой, сообщил “Банкфаксу” начальник учреждения ГОЧС и ЕДДС города Юрий Рыспаев.

Сработала не вся городская система оповещения, а только один из ее объектов. По словам Рыспаева, сирена зазвучала в 3.15, сигнал продолжался примерно 30 секунд. С рабочих мест, как показала проверка, запуска не было.

По предварительной версии, случился некий аппаратный сбой. В 2022 году был аналогичный инцидент. Тогда одна сирена запустилась, потому что блок питания выдал неправильное напряжение. Производитель оборудования информировал, что сбои возможны из-за перепада напряжения или проблем с питанием, отметил Юрий Рыспаев.

Между тем некоторые жители столицы Республики Алтай испугались не на шутку. Одна из горожанок записала раскатывающийся по ночному Горно-Алтайску звук на видео.

Взято отсюда

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