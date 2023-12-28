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По словам российского вице-премьера, с 1 июля 2024 года власти пересмотрят часть подходов к льготным ипотечным программам

В России семейную ипотеку планируется продлить по всей стране, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

Льготную же ипотеку, как отметил политик, продлевать не станут, поскольку она уже выполнила свою функцию.

“Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос”, – рассказал он.

Вице-премьер также надеется, что власти в следующем году продолжат поддерживать программы сельской и дальневосточной ипотек, а также ИТ-ипотеку и ипотеку для новых российских регионов.

Ранее “Толк” писал о том, что на рынке новостроек Алтайского края продажи выросли в 1,7 раз. Основным триггером роста сделок стали изменения в процентных ставках по ипотеке.

Взято отсюда