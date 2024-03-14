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Стало известно, работники каких сфер чаще получают повышение в Алтайском крае

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Стало известно, работники каких сфер чаще получают повышение в Алтайском крае

Женщина на работе Фото: pixabay.com

У большинства работников Алтайского края изменений в карьере в 2023 году не произошло. Однако есть специалисты из некоторых сфер, которые чаще всего хвастались повышением

В Алтайском крае чаще всего повышения по службе получали сотрудники, которые занимали руководящие позиции. Всего в 2023 году по региону в карьере продвинулись 9% работников, показали результаты опроса hh.ru.

5% респондентов рассказали, что их должность назвали по-новому, а 8% понизили. У 55% опрошенных изменений не произошло; оставшиеся в 2023 году не работали.

Среди представителей среднего и высшего менеджмента повышение получили 15%, кадры из сферы закупок похвастались продвижением карьеры в 14% случаев. На третьем месте находятся IT-специалисты и работники индустрии развлечений и массмедиа (по 12%).

Реже о повышении говорили сотрудники из сферы безопасности (3%), медики (5%), юристы и представители сферы образования (по 6%).

Ранее жители Барнаула рассказали, что им нужно 190 тысяч рублей в месяц для счастья. С марта 2023 года запросы барнаульцев выросли на 25 тысяч рублей.

Взято отсюда

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