Кошка на улице Фото: unsplash.com

Чаще остальных в том, что они верят в приметы признавались медсестры и HR-менеджеры. Меньше всего суеверных оказалось среди маркетологов

Четверть (25%) жителей Барнаула назвали себя суеверными людьми. Об этом стало известно им опроса SuperJob.

Оказалось, что женщины верят в приметы чаще, чем мужчины. Старшие поколения также более склонны к мистике, чем молодежь.

В разрезе профессий, в свою очередь, больше всего суеверных среди медсестер – в приметы верят 46% опрошенных специалистов. Второе же место заняли HR-менеджеры – 39%. Тройку лидеров замкнули водители (31%).

По 19% мистически настроенных сотрудников оказалось среди учителей и снабженцев. Еще меньше показатель у программистов (18%) и маркетологов (17%).

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Взято отсюда