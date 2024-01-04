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Стало известно, сколько человек пострадало в ДТП на трассе в Зональном районе

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Стало известно, сколько человек пострадало в ДТП на трассе в Зональном районе

В результате ДТП три человека пострадали

В аварии на федеральной трассе в Зональном районе пострадали три человека. На месте дорожно-транспортного происшествия работали три бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» две линейные и реанимационная. 

– Пострадавшим оказана медицинская помощь. Два человека в тяжелом и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, – сообщил Максим Максимкин, главный фельдшер ССМП.

Причину и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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