Стало известно, сколько человек пострадало в ДТП на трассе в Зональном районе

В результате ДТП три человека пострадали
В аварии на федеральной трассе в Зональном районе пострадали три человека. На месте дорожно-транспортного происшествия работали три бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска» две линейные и реанимационная.
– Пострадавшим оказана медицинская помощь. Два человека в тяжелом и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу, – сообщил Максим Максимкин, главный фельдшер ССМП.
Причину и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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Взято отсюда