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Стало известно, сколько человек путешествовало по Алтайскому краю в праздники

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Самыми посещаемыми городами стали Барнаул и Белокуриха

Стало известно, сколько человек путешествовало по Алтайскому краю в праздники

Фото: pxhere.com

Более 50 тысяч человек путешествовали по Алтайскому краю на новогодних каникулах. Данными поделились в краевом управлении по туризму. Специалисты проанализировали информацию, которую предоставили гостиницы, базы отдыха и санатории, сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”.

Самыми посещаемыми городами с 30 декабря по 8 января стали Белокуриха и Барнаул. Сюда чаще всего приезжали лыжники и сноубордисты, чтобы покататься на горнолыжных комплексах города-курорта и на базе отдыха “Авальман”, расположенном в краевой столице. Много любителей активного отдыха собрал и горнолыжный комплекс “Берлога”. Он находится на территории спортивно-туристского кластера “Тягун” в Заринском районе.

Среди районов края большой посещаемостью отличился Алтайский: его “Бирюзовая Катунь”, комплексы вблизи озера Ая и игорная зона “Сибирская монета”. Также люди ездили в Егорьевский район. Здесь на склоне озера Горькое находится самая длинная ледяная горка в России. Ее заливают уже 13 лет, а разогнаться на ней можно аж до 30 километров в час.

Самой популярной точкой для экскурсий стал Лебединый заказник в Советском районе. Здесь расположено озеро Светлое – единственное незамерзающее озеро в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата. Сейчас тут зимуют больше восьми сотен белых птиц. На каникулах заказник посетили свыше 10 тысяч человек.

Горняк22

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