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Стало известно, сколько денег тратят россияне на обеды на работе

ГОРНЯК2201 mins

За год эта сумма выросла на шесть процентов

Фото: pxhere.com

Эксперты выяснили, сколько денег россияне тратят на обеды на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob.

За год сумма увеличилась на шесть процентов и теперь, в среднем, составляет 350 рублей ежедневно. Отмечается также, что люди в возрасте от 45 лет экономнее тех, кто моложе. В среднем они тратят по 310 рублей в день.

Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше всего за счет работодателя питаются жители Омска, Красноярска и Уфы.

Обеды за свой счет дороже всего в Москве.

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