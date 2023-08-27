Стало известно, сколько денег тратят россияне на обеды на работе
За год эта сумма выросла на шесть процентов
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Эксперты выяснили, сколько денег россияне тратят на обеды на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob.
За год сумма увеличилась на шесть процентов и теперь, в среднем, составляет 350 рублей ежедневно. Отмечается также, что люди в возрасте от 45 лет экономнее тех, кто моложе. В среднем они тратят по 310 рублей в день.
Опрос жителей городов-миллионников показал, что больше всего за счет работодателя питаются жители Омска, Красноярска и Уфы.
Обеды за свой счет дороже всего в Москве.